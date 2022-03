Siebe Van der Heyden, le prochain Diable rouge de l’Union Saint-Gilloise?

Des annonces qui seront très attendues du côté de l’Union car certains joueurs pourraient fêter leur toute première « cap ». On pense notamment à Casper Nielsen avec le Danemark ou encore à Deniz Undav avec la Turquie. « Mais il y a aussi Siebe Van der Heyden et Ismaël Kandouss (NDLR : qui pourrait être appelé par le Maroc pour son match de barrage pour la Coupe du monde face à la République Démocratique du Congo », a lancé Felice Mazzù en conférence de presse ce jeudi à la veille du déplacement à OHL. « C’est un de nos objectifs. Les joueurs doivent être performants pour le club mais aussi essayer d’accrocher une sélection. Ce serait un honneur pour eux, pour le club, pour le staff et pour les fans. »

Interrogé sur le sujet, Van der Heyden, lui, préfère ne pas trop s’avancer. « C’est beau ce que le coach dit. Ce serait une récompense pour tout mon travail. Mais ce n’est pas encore fait. Je dois rester les pieds sur terre et me focaliser sur le prochain match de l’Union. C’est le plus important. »