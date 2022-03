Koen Casteels va détrôner Daniel Van Buyten en Allemagne

Ce samedi, le portier de Wolfsbourg devrait disputer son 220e match en Bundesliga et devenir le joueur belge le plus utilisé dans le championnat d’Allemagne.

En mai 2020, quand il avait rejoint puis dépassé Jean-Marie Pfaff au rang de gardien belge le plus utilisé en Bundesliga (156 matches pour l’ancien dernier rempart du Bayern), Koen Casteels avait paru presque gêné d’avoir détrôné une telle icône. Il faut dire que le garçon, sans doute plus connu et reconnu pour ses qualités footballistiques en Allemagne qu’en Belgique, est un gardien à la fois besogneux et modeste, qui ne défraie jamais la chronique autrement que par la qualité et la sobriété de ses prestations pour le compte du VfL Wolfsbourg.