Après deux semaines de conflit en Ukraine, les Russes entre peur et défiance

Elena ne veut pas se résoudre à ce que ce soit la fin. « Avec le conflit en Ukraine, c’est pourtant une partie de ma vie qui, à Moscou, s’écroule… », confie cette mère de famille, les larmes aux yeux dans son appartement. Employée de la filiale russe d’une entreprise occidentale, cette analyste financière représente une frange de la Russie libérale opposée depuis longtemps au Kremlin de Vladimir Poutine. La quarantaine dynamique, elle avait d’habitude le verbe protestataire haut et fort. « Mais, désormais, il faut faire attention aux mots qu’on utilise, y compris sur internet. Pour s’informer loin de la propagande des télévisions publiques, cela devient de plus en plus difficile », explique Elena qui, grâce à l’aide de son employeur mais la mort dans l’âme, s’apprête avec sa petite fille à fuir la Russie, « mon propre pays… »