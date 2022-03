Paris-Nice: McNulty remporte l’étape du jour, Roglic prend le maillot jaune à Van Aert (vidéo)

Brandon McNulty (UAE Emirates) a remporté en solitaire la 5e étape de Paris-Nice (WorldTour), longue de 188,8 kilomètres entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Sauveur-de-Montagut, jeudi en France. Parti à 39 km de l’arrivée, l’Américain a remporté sa 3e victoire en 2022. Le Français Franck Bonnamour (B& ; B Hotels) et l’Américain Matteo Jorgenson (Movistar) ont terminé 2e et 3e à 1 : 58 alors que le Belge Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) a échoué au pied du podium à 2 : 30. Maillot jaune au départ, Wout van Aert l’a cédé à son équipier slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Le début de course a vu un groupe de dix unités, avec notamment Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), prendre le large après 16 kilomètres de course. C’est avec une marge de plus de 6 minutes que les fuyards ont entamé l’ascension du Col de la Mûre (7,7 km à 8,1 %), dernière difficulté du jour.