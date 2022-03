La Belgique indépendante selon Nothomb le pragmatique

A 25 ans, Jean-Baptiste Nothomb a coécrit notre Constitution. Il avait un sens aigu de l’équilibre européen. Près deux siècles plus tard, la Belgique existe toujours.

En 2030, la Belgique fêtera le bicentenaire de son indépendance. Un exploit en soi si l’on considère les multiples séismes qu’a traversés le pays depuis la Révolution de 1830 et le départ des Hollandais. Le long ballet diplomatique qui suivit aboutit à donner au nouvel Etat ses frontières actuelles. Mais encore fallait-il les garder et survivre. Un homme fut au cœur de cette métamorphose : Jean-Baptiste Nothomb auquel François Roelants du Vivier consacre Un Pays convoité, ouvrage où se mêlent l’histoire diplomatique et un destin humain peu commun.

Pourquoi Jean-Baptiste Nothomb ?