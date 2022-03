Invasion de l'Ukraine - La banque centrale russe suspendue de la banque des règlements internationaux

Elle organise des rencontres six fois par an pour leur permettre de discuter en terrain neutre de politique monétaire et, si nécessaire, pour favoriser la coordination en cas de crise.

Elle fournit aux banques centrales aussi bien des services pour gérer leurs réserves de changes en monnaies étrangères que des statistiques bancaires très détaillées sur les flux internationaux d'argent.

"La BRI ne sera pas une avenue pour contourner les sanctions", a réaffirmé la porte-parole de l'institution comme lors de la publication de son rapport trimestriel la semaine passée.

Son chef du département monétaire et économique, Claudio Borio, avait alors averti que la guerre en Ukraine allait compliquer la tâche des banques centrales qui étaient déjà en train d'infléchir leur politique monétaire, se préparant à une remontée des taux d'intérêts pour faire face aux poussées d'inflation.

Le conflit a "fortement accru l'incertitude", avait-il prévenu, alors que les cours des matières premières énergétiques se sont envolés.