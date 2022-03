Nouveau hall de production pour les pièces des avions de combat F-35 chez Sabca à Lummen

Ce nouveau bâtiment voit le jour dans le cadre de la production d'éléments du F-35 sur le site de Sabca Limburg. Avec cette construction, BeLightning donne également le signal de départ de l'activité industrielle pour les avions de chasse de cinquième génération de Lockheed Martin en Belgique.

La livraison des premières pièces pour l'avion de chasse est prévue pour 2025 et sera assurée par le consortium belge, qui est chargé de la production d'au moins 400 sections de queue horizontales, à raison de 30 pièces par an. Asco produira les pièces métalliques, la Sabca fabriquera les couches composites et la Sonaca se chargera de l'assemblage.