«Le songe d’une nuit d’été»: rêve-party chez Shakespeare

La fleur de Puk – et son nectar de philtre d’amour – a beau tenir de l’orchidée plutôt que du pavot, on soupçonne des traces d’opiacées dans les pistils qu’agite le lutin farceur tant il règne une atmosphère extatique et désinhibée sur ce Songe d’une nuit d’été mis en scène par Jean-Michel d’Hoop au Théâtre de Poche. Cette nuit de chassé-croisé amoureux, le metteur en scène la fait résolument glisser vers le monde de la nuit où fées et farfadets prennent l’allure de flamboyantes drag-queens. Titania a des airs de Madonna, Obéron se la joue Prince et Puk a l’air tout droit sorti de la Gay Pride, le tout sur une musique électro qui transforme la forêt en rêve-party, où tous les fantasmes sont permis.