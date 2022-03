ONU: les 250 casques bleus ukrainiens déployés en RDC vont rentrer chez eux

Le contingent de militaires et leur matériel vont bientôt quitter le Congo. Le gouvernement ukrainien a reçu le feu vert des Nations unies.

Les Nations unies ont annoncé en début de semaine avoir été informées de l’intention de l’Ukraine de rapatrier ses casques bleus déployés en RDC. Le contingent ukrainien de la mission onusienne au Congo (Monusco), compte un contingent 250 militaires, principalement présents dans l’aviation avec des hélicoptères de transport ; sur un total d’environ 15.000 militaires pour l’ensemble de la force de maintien de la paix.

« L’ONU a reçu une notification officielle de la décision du gouvernement ukrainien de retirer son contingent militaire, incluant le personnel, les hélicoptères et l’équipement », de la Monusco, a précisé au siège de l’organisation à New York un porte-parole du département des opérations de paix de l’ONU. « Nous prenons acte de cette décision et remercions l’Ukraine pour sa solide contribution », a ajouté le porte-parole.