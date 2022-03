Yannick Noah a pété les plombs après l’élimination du PSG en Ligue des champions (vidéo)

Les malheurs du PSG font des dégâts partout dans le monde… Désormais parti vivre au Cameroun, Yannick Noah n’a pas perdu sa passion pour le football et plus particulièrement pour Paris. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le chanteur a bien traduit le ras-le-bol des supporters parisiens après cette nouvelle grande déconvenue. À travers une vidéo publiée sur son compte Instagram, l’ancien vainqueur de Roland-Garros, avec son visage couvert par sa capuche, a crié : « J’en ai marre ! J’en ai marre de cette équipe qui paume toujours ! J’en ai marre, j’en ai marre ! »

Une performance digne du standing du club ces dernières années qui n’en finit plus de ruiner la santé mentale de ses fans. Le PSG doit vite changer les choses…