Van Peteghem veut baisser les prix du carburant: «L’arrêté royal est prêt»

Le ministre des Finances propose de réduire les accises au niveau le plus bas autorisé par l’Europe : il n’attend plus que le soutien du gouvernement.

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, s’est dit prêt jeudi à prendre des mesures sans délai pour faire baisser le prix du carburant à la pompe. «L’arrêté royal est prêt. On doit seulement prendre une décision», a-t-il lancé à la Chambre aux députés.

Face à la flambée des prix de l’énergie, les appels se multiplient pour prendre des mesures sans tarder, notamment pour le prix du carburant. Il a été question un temps de recourir au cliquet inversé, c’est-à-dire la baisse des accises d’un certain montant dès lors que le prix dépasse un certain seuil, mais il apparaît que la solution sera insuffisante. Le ministre propose de réduire les accises au niveau le plus bas autorisé par l’Europe. Le texte est prêt, il n’attend que le feu vert du gouvernement.