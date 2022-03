Une attaque chinoise sur Taïwan? Pas si simple…

Tandis que montaient ces derniers mois les tensions autour de l’Ukraine, il était tentant de tracer un parallèle avec Taïwan, harcelée de son côté par l’aviation militaire chinoise : ne s’agit-il pas de deux territoires soucieux de préserver leurs libertés, chacun confronté à l’appétit d’un très grand voisin refusant obstinément de le voir sortir de sa sphère d’influence ?

On pensait dans un premier temps que l’invasion russe de l’Ukraine allait peut-être inciter la Chine à passer à l’action à Taïwan : elle aurait même pu profiter du fait que l’Occident a les yeux rivés sur l’Ukraine pour tenter de prendre le contrôle de ce « territoire rebelle »…

Et puis le monde a constaté que l’Ukraine résistait avec vaillance et que l’Occident se mobilisait pour sanctionner le plus sévèrement possible l’agresseur russe, le mettant au ban de la communauté internationale. De quoi faire réfléchir les dirigeants chinois ?