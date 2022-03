Xi Jinping en service minimum face à l’invasion de l’Ukraine

Alors que l’Ukraine est un partenaire économique important de la Chine, le président chinois Xi Jinping n’a assuré ce mardi, lors de son entretien téléphonique avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz, qu’un tout petit « service minimum » vis-à-vis de Kiev.

Il s’est dit « profondément peiné d’assister à une nouvelle guerre sur le continent européen » et a appelé « à la plus grande retenue afin d’éviter une crise humanitaire à grande échelle », précisant à ses interlocuteurs : « Nous devons soutenir ensemble les pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine. » Quant à une éventuelle aide humanitaire, la Chine « se tient prête à en apporter à l’Ukraine » : ce mercredi, la Croix-Rouge chinoise y a finalement envoyé une cargaison d’une valeur de 720.000 euros…