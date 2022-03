Les enfants du confinement seront-ils les myopes de demain?

Le manque d’exposition à la lumière naturelle est une des causes principales de ce trouble de la vue qui touchera jusqu’à 50 % de la population en 2050. Les lockdowns imposés par la pandémie ont accentué le risque de myopie chez les plus jeunes.

Une vision floue, des difficultés à lire au tableau ou de loin… voilà les signes principaux qui mènent au diagnostic de myopie. Ce trouble dit « réfractif » de la vue – car il empêche les rayons lumineux de converger correctement vers la rétine – affecte la vision de loin de façon variable, selon le degré de myopie. Celle-ci est considérée comme légère si la dioptrie – la puissance du verre correcteur nécessaire pour faire converger l’image sur la rétine – se situe entre -0,5 et -3, moyenne de -3 à -6 et forte si elle est supérieure à -6. La myopie forte peut devenir une maladie, car l’allongement excessif de l’œil se poursuit tout au long de la vie, ce qui peut mener à des dommages sur la rétine et le nerf optique comme un décollement, un glaucome, une cataracte précoce. Des complications qui peuvent mener à la cécité.