Nouvelles: 27 écrivains dressent un portrait de l’Europe

Olivier Guez a rassemblé 27 auteurs et autrices, un/e par membre de l’Union. « Le Grand Tour » en dessine l’état psychologique avant la guerre en Ukraine.

On y trouve, pêle-mêle, des stars comme Sofi Oksanen, Maylis de Kerangal, Jens Chistian Grøndahl, Fernando Aramburu, Lazló Krasznahorkai, Colm Tóibin, Daniel Kehlmann, Jan Brokken ou Björn Larsson. Et des inconnus, pour moi en tout cas, venus de Chypre, de Malte, d’Estonie, Lituanie ou Lettonie, Roumanie, Slovaquie, du Luxembourg et de Pologne, vous ajouterez les huit pays qui manquent.

Ces nouvelles inédites sont, dans l’ensemble, de très grande qualité. Elles donnent à découvrir des lieux, des pays, des écrivains et écrivaines, des imaginaires. C’est sans doute l’apport le plus impressionnant de ce Grand Tour, comme Olivier Guez l’a nommé, à l’image du voyage que faisaient les jeunes aristocrates du nord de l’Europe vers les rivages méditerranéens, jadis.