Chez Nyrstar, une "super batterie" permettra de stocker de l'électricité (2)

La batterie sera capable de stocker 25 mégawatts pendant quatre heures grâce à la technologie des batteries lithium-ion. Cela permettra de restituer de l'énergie à 100.000 ménages pendant une heure (100 mégawattheure). D'une taille équivalente à 24 conteneurs, l'engin sera l'un des plus grands en Belgique et en Europe.

La super batterie est développée par Nala Renewables Limited, une coentreprise entre l'actionnaire majoritaire de Nyrstar, Trafigura, et IFM Investors. Le projet a nécessité un investissement de 30 millions d'euros, dont un million injecté par le gouvernement flamand.

L'objectif, en stockant de l'électricité, est d'améliorer la stabilité du réseau d'électricité et de garantir la sécurité d'approvisionnement.

Jeudi, le premier coup de pioche a été donné par la ministre flamande de l'Energie Zuhal Demir, et la ministre flamande de l'innovation Hilde Crevits. Toutes deux ont souligné l'importance de cet investissement. "La crise énergétique actuelle et l'invasion de l'Ukraine nous obligent à regarder la réalité en face. La Flandre doit devenir indépendante sur le plan énergétique. Pour cela, nous avons besoin du vent et du soleil, mais aussi de ces batteries", a déclaré Zuhal Demir.

"Cette méga-batterie assure la stabilité du réseau et la sécurité de l'approvisionnement. L'investissement n'arrive pas un jour trop tôt", a renchéri Hilde Crevits.