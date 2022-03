Bagarre entre Neymar et Donnarumma? Le «Ney» dévoile leur conversation sur Whatsapp (photos)

S’il y a bien un match que le PSG ne devait pas perdre sous peine de voir ses prochains mois complètement secoués, c’est bien celui d’hier soir… Entre les rumeurs de bagarre entre Neymar et Donnarumma, les faits reprochés au président parisien par rapport à une altercation avec les arbitres… La fin de soirée des Parisiens n’a pas été de tout repos.

Par rapport à cette histoire de bagarre qui est sortie dans la presse espagnole, le Brésilien a voulu calmer les choses en publiant les photos, sur Instagram, de la conversation qu’il a eu avec son gardien sur Whatsapp. « Salut Ney. Désolé pour hier. Cette info est inacceptable », a écrit l’Italien à son coéquipier en dessous de l’article publié par Marca annonçant cet épisode. Ce à quoi Neymar a répondu : « Mon ami ! Tranquille ! Ça peut arriver dans le football… On est une équipe et on est avec toi. T’es encore très jeune et tu vas beaucoup gagner ! Relève-toi et continue. »