Les investisseurs canadiens vont conserver Bruno Venanzi au Standard

Ce n’est pas encore acté car les documents officiels n’ont pas encore été signés, mais le Standard va bel et bien passer sous pavillon canadien. Après une dernière proposition revue évidemment à la hausse du fonds d’investissement américain 777 Partners, Bruno Venanzi a visiblement fait son choix entre les deux derniers candidats au rachat du club, tous deux d’Amérique du Nord, puisque la piste russe, peut-être la plus prometteuse en termes d’ambitions, a été mise sur une voie de garage en raison de la guerre en Ukraine. Pourquoi a-t-il renoncé à ceux ayant déjà investi à Séville, la Genoa et Vasco de Gama et qui négocierait aussi le rachat du Red Star en France ? D’abord parce que l’offre de 777 Partners était semble-t-il inférieure. Ensuite parce que dans ce cas, on évoquait une reprise à 100 % du club et de l’Immobilière du Standard de Liège, signifiant ainsi un départ définitif de Bruno Venanzi.