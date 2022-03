Dany Laferrière, Pauline Baer de Perignon, les poches des Livres du Soir

Cette grenade dans la main du jeune Nègre est-elle une arme ou un fruit ? ***

Dany Laferrière

Une réédition heureuse des articles et croquis de rencontre réalisés en 1993 lors d’une exploration sur commande des États-Unis Non seulement le texte a conservé une incroyable force par son propos, son style, mais il recèle des pépites d’un autre temps rendues avec un style parfaitement actuel. Ainsi, cet incroyable échange sur l’argent avec Truman Capote et la raison pour laquelle l’Américain estime les femmes des riches.

Zulma, 384 p., 9,95 €

La collection disparue ***

Pauline Baer de Perignon