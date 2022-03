L’agenda des Livres du Soir

Dominique Van Cotthem propose Le sang d’une autre (Les nouveaux auteurs) dans la salle de musique de Bellefontaine (Tintigny) le samedi 12 à 19 h.

Fête des livres, dimanche 13 à la Maison des auteurs et autrices à Ixelles, de 10 à 18 h. Avec Vincent Engel, Isabelle Bary, Alain Berenboom, Patrizio Fiorilli et bien d’autres. Info : lafetedeslivres.be

Corps de textes, festival de littérature à travers Liège. Focus République du Congo. Du lundi 14 au dimanche 20. Avec Sinzo Aanza, Colette Braeckmann, Elikia M’Bokolo, Fiston Mwanza Mujila, André Yoka Lye Mudaba, Katia Lanero Zamora, Felwine Sarr, Philippe Marczewski, etc. Infos : theatredeliege.be

Semaine du livre sur la Une télé. Du lundi 14 mars au vendredi 18, à 13 h 30, juste après le journal, cinq auteurs et autrices présentent leurs livres coups de cœur : Barbara Abel, Frédéric Beigbeder, David Foekinos, Thomas Gunzig et Leïla Slimani. C’est du belge parlera des livres de Nadine Monfils, Les enquêtes de Magritte et Georgette, vendredi 18 à 20 h 15 sur La Une. Sous Couverture invite Karine Tuil le dimanche 13 à 22 h 40 sur La Trois. Et Hep Taxi conduit David Foenkinos le dimanche 13 à 20 h 35 et Leila Slimani le dimanche 20 à 20 h 35 sur La Trois. Voir rtbf.be/article/la-rtbf-celebre-la-semaine-du-livre-en-tv. En radio aussi, la RTBF fête le livre, voyez rtbf.be/article/la-semaine-du-livre-sur-la-premiere.

Melissa Da Costa présente Les douleurs fantômes (Albin Michel) le lundi 14 à 18 h chez Filigranes à Bruxelles.

Anne Pauly parle d’Avant que j’oublie (Verdier) à l’invitation des Midis de la poésie, au Théâtre Varia à Ixelles le lundi 14 à 20 h 30.

Antoine Compagnon donne deux conférences au Collège Belgique. Le mardi 15 à 17 h, il parlera de Proust du côté juif (Gallimard). Le mercredi 16 à 17 h de La dernière main : comment boucler une vie d’écrivain ? C’est gratuit mais il faut s’inscrire : academieroyale.be.

Frank Andriat est chez UOPC à Auderghem le mercredi 16 à 15 h pour Au-delà de moi. La prière comme anti-selfie (Salvator).

Valérie Cohen est chez Filigranes à Bruxelles le jeudi 17 à 18 h avec Qu’importe la couleur du ciel (Flammarion).

Stefan Hertmans présente Une ascension (Gallimard) à La Licorne, à Uccle, le jeudi 17 à 19 h.

Jean-Luc Outers et François Emmanuel sont chez Tropismes, à Bruxelles, avec leurs derniers romans, Hôtel de guerre (Gallimard) et Raconter la nuit (Seuil), le jeudi 17 à 19 h.

Mathias Enard & Dima Wannous sont à Bozar le jeudi 17 à 19 h 30 dans Meet the writer. La Syrienne Dima Wannous est l’une des plus influentes jeunes autrices arabes. Les romans de Mathias Enard parlent du monde arabe.

Annie Préaux parle de Disparu d’un trait d’encre (MEO) le jeudi 17 mars à 19 h 30, à la Maison Losseau de Mons.

Françoise Thiry présente Sous le rideau, la petite valise brune (MEO) le vendredi 18 à 19 h 30 la Bibliothèque de Boussu.

Cécile Maistre-Chabrol est à Quartier Libre à Uccle le vendredi 18 à 18 h 30 avec Torremolinos (JC Lattès).