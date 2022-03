Mbappé réagit après l’élimination du PSG en Ligue des champions: «Un grand objectif pour nous mais nous avons échoué»

Meilleur joueur du PSG sur la pelouse hier (et de loin !), Killian Mbappé a attendu presque 24 heures avant de réagir sur les réseaux sociaux. Comme à son habitude, le Français se veut cash mais optimiste pour la suite de la saison. « Moment difficile. La Ligue des Champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoi qu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement », a publié le jeune Français.

Sa dernière publication par rapport à la Ligue des champions sous les couleurs parisiennes ? Affaire à suivre…