Abramovitch sanctionné, Chelsea en suspens

Le gouvernement du Royaume-Uni a décrété le gel de tous les biens que Roman Abramovitch détient sur le sol britannique. Son portefeuille comprend aussi le FC Chelsea, qu’il avait racheté en 2003 pour 150 millions d’euros environ. Cette sanction implique pour le club de football la suspension de toute transaction commerciale (plus de transferts entrants ni sortants, plus de renouvellements de contrat également). Cette annonce gouvernementale a donné lieu à des scènes plutôt insolites dans la boutique officielle des Blues dont les clients ont été invités à restituer sur-le-champ les articles qu’ils comptaient acheter, avant qu’une « fermeture jusqu’à nouvel ordre » barre la devanture et l’accès au magasin.