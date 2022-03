Comment Bruxelles veut faire revenir ses fournisseurs d’énergie

Non, tout ne tourne pas autour de la Russie. La réforme bruxelloise du secteur de l’énergie en constitue le meilleur exemple. Le Parlement doit approuver vendredi le projet d’ordonnance. Contrairement aux apparences, le texte n’a rien à voir avec la récente explosion des prix. Il n’en est pas moins essentiel. « C’est le plus important de la législature. Il réorganise tout le marché du gaz et de l’électricité. Il fait 400 pages. Je ne sais pas s’il y en aura encore d’autres comme ça », souligne le député d’opposition Christophe De Beukelaer (CDH). La future ordonnance contient plusieurs volets différents. Dans le premier, le domaine de la transition climatique, elle rend possible la mise en place de communautés d’énergie. « C’est une vraie avancée », estime le directeur du régulateur Brugel Pascal Misselyn.