Grave pénurie de techniciens pour les concerts et festivals

Alors que les concerts reprennent, que les dates de festivals se multiplient, les roadies et les techniciens son, lumières et scènes manquent à l’appel : ils ont changé de métier et, covid oblige, la relève n’a pas été formée. Le secteur de l’événementiel aurait besoin de deux à trois ans pour s’en remettre.

La pénurie est sévère et frappe tous les métiers de l’événementiel, l’ensemble des techniciens requis pour les concerts et festivals. « Totalement », confirme Luc Meessen, administrateur gérant de Noves Group (Liège). : « Ce n’est pas le cas dans tous les pays d’Europe, la France a été protégée par leur statut d’intermittent, mais pour nous ça a été la débâcle : pendant deux ans de crise covid, avec des aides qui ont raté leur cible, les professionnels ont été obligés de se réorienter. On a vraiment connu un exode, et il n’est pas terminé. »