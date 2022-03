L’ancienne tenniswoman russe, Maria Sharapova, fait un don et prie pour la paix, mais se garde bien de parler de «war»

Joli geste de l’ancienne nº1 et star du tennis mondial, Maria Sharapova touchée par « l’escalade de la crise en Ukraine ». Elle a fait un don pour « Save the Children », mais choisit bien ses mots.

Retraitée du tennis depuis 2020, Maria Sharapova reste à jamais une des stars de ce sport qu’elle a dominé très jeune déjà, nº1 mondiale en 2005 à 18 ans. 36 titres au total dont 5 en Grand Chelem, sa fin de carrière a été assombrie par une suspension pour dopage après l’Open d’Australie 2016. La Russe a désormais réussi sa reconversion dans le monde des affaires et dans la gestion d’une fortune amassée tout au long de sa carrière (athlète la mieux payée durant dix ans, de 2006 à 2016, selon Forbes).

Elle est aussi active au sein de sa Fondation dédiée au bien-être des enfants. Et dans ce cadre, elle a fait part de toute son émotion par rapport à « l’escalade de la crise en Ukraine », tout en faisant un don pour « Save the Children ». Joli geste de l’ex-diva russe, mais qui choisit bien ses mots pour ne pas utiliser le mot « war » que le régime de Poutine réfute, et qui peut coûter à tout citoyen russe, ou à sa famille, dix ans de prison !