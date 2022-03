Flambée des prix du carburant: «Je suis plus un épicier qu’un pompiste»

Depuis quelques jours, on reçoit des coups de téléphone de clients qui veulent savoir si on sera ouvert demain. Je leur réponds : “Mais bien sûr qu’on sera ouvert !” Ça m’énerve… ». Franck Pirotte est pourtant plutôt calme lorsqu’il nous reçoit dans sa station-service Q8 située à l’entrée de Gembloux, pratiquement déserte en ce jeudi après-midi. « Les ventes sont en baisse, reconnaît-il. C’est clair et net. Avec des prix pareils, pas étonnant. Je suis inquiet pour les semaines à venir ». Il se refuse néanmoins à chiffrer le recul, indiquant d’un geste les travaux de voirie devant sa station. « Difficile de savoir ce qui leur est attribuable et ce qui est dû à la hausse des prix ». Fataliste, il énumère les contrecoups vécus par le secteur ces dernières années : « Il y a eu le confinement durant lequel les gens ne roulaient pratiquement plus. Puis on a récupéré mais sans retrouver les volumes de vente de 2019 à cause de la montée en puissance du télétravail dans les entreprises.