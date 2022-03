De bonnes nouvelles pour le Standard: Emond et Amallah devraient être là face à Seraing

Luka Elsner devrait retrouver, dimanche soir (coup d’envoi à 21 heures) lors du derby liégeois face au RFC Seraing, toutes forces vives, à l’exception de Kostas Laifis, qui a repris la course après sa déchirure au quadriceps mais pas encore entièrement l’entraînement collectif de manière complète. Cela veut dire que si Noë Dussenne sera suspendu pour son exclusion face au Beerchot, Selim Amallah et Renaud Emond, absents dimanche dernier à Charleroi, sont de retour et devraient entrer en ligne de compte. Signalons aussi que les mesures prises par la direction liégeoise, dans la foulée de la défaite concédée à Ostende, dictées par la volonté de sortir les joueurs de leur confort pour tenter de leur faire prendre conscience de la gravité de la situation, ont été assouplies. S’ils ne peuvent toujours pas prendre leurs repas à l’Académie et si les mises au vert subsistent, Arnaud Bodart et ses équipiers ont pu retrouver le chemin de leur vestiaire.