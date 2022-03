L’affiche du Ronquières Festival 2022 est presque complète

L’affiche 2022 du Ronquières Festival est désormais presque complète. Le public pourra vivra le vendredi 5 août les concerts de Orelsan, Rilès, Gambi, Todiefor, Berywam, Moji X Sboy, Emma Peters et Saskia. L’affiche du samedi 6 août annonce Julien Doré, Eddy De Pretto, Louane, Hoshi, Synapson, Charles, Noé Preszow, Bandit Bandit, Doria D, Le Noiseur et Plus Bientôt. Les concerts de Snow Patrol, Deus, Travis, Goose, Mustii, Ykons, The Limiñanas, Fùgù Mango, Aprile, Portland et Moonstone sont au programme du dimanche 7 août.