Les cryptomonnaies, d'usage croissant pour blanchir l'argent de la drogue (ONU)

"On estime que les cartels mexicains blanchissent quelque 25 milliards de dollars par an", indique l'Organe international de contrôle des stupéfiants dans un rapport présenté à Vienne et Mexico. "L'utilisation du bitcoin pour blanchir l'argent augmente, surtout parmi des bandes de trafiquants comme le cartel Jalisco Nueva Generacion et le cartel de Sinaloa", les deux principaux mexicains, poursuit-il.

Au Mexique, les cartels contournent une loi de 2018 obligeant les plateformes de cryptomonnaies à informer les autorités pour toute transaction d'un montant supérieur à 2.830 dollars.