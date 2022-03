Carburants: la facture grimpe, la Vivaldi coince

Les prix des carburants augmentent d’heure en heure, les marchés du gaz et de l’électricité s’affolent, au préjudice des consommateurs. Dans la rue et auprès des lobbies, les appels montent en faveur d’une intervention urgente du fédéral pour soulager la facture. La demande est d’autant plus justifiée que la coalition fédérale avait promis, dès avant le déclenchement de la guerre, un nouveau paquet de mesures de soutien. Et qu’une batterie de propositions existent : baisse des accises sur le carburant (via le « cliquet »), baisse de la TVA sur le gaz, prolongation du tarif social, pour l’essentiel.