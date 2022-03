Paris-Nice: Wout van Aert a respecté son plan de bataille

Il l’avait, une nouvelle fois, assuré sur un ton définitif au départ de cette cinquième étape s’encanaillant sur le toboggan ardéchois, c’est le mode « économie d’énergie » que Wout van Aert allait activer, maillot jaune de Paris-Nice sur les épaules ou pas. Plus de cinq heures plus tard, à Saint-Sauveur-de-Montagut, le Belge a coupé la ligne en roue libre, survêtement foncé sur les mailles radieuses, à plus de vingt minutes (24 : 22 pour être tout à fait rigoureux), du lauréat américain Brandon McNulty (UAE).