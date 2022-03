United for Ukraine: le drapeau ukrainien hissé au sommet de l’Atomium (photos)

Tout un symbole : l’Atomium a hissé le drapeau ukrainien jeudi soir, au profit de United for Ukraine. Des DJ se sont produits de 16 à 22 heures, sous les boules, devant plus de 3.000 personnes. L’événement a été mis en place par Marvin Weymeersch, un des fondateurs de Hangar, un ancien site industriel d’Anderlecht reconverti en Mecque de la techno. « L’événement a été organisé en moins d’une semaine », nous confiait l’organisateur. « Tout le monde a accepté de jouer le jeu ».

La Ville de Bruxelles, la police, les différents gérants de boîtes de nuit ou de festivals, tous ont, en effet, répondu présent. « Au premier coup de fil, tout le monde m’a répondu O.K. ! », soulignait encore Marvin Weymeersch. Le public bruxellois, présent en masse, a dansé au bénéfice intégral d’une association d’aide aux victimes du conflit ukrainien. « Au décompte final, on espère atteindre les 4.000 spectateurs payants. Le ticket d’entrée était à 15 euros mais on y ajoutera les bénéfices du bar. La totalité sera reversée au profit des personnes déplacées par la guerre. »

Reuters

Sous un impressionnant soleil couchant et sans les masques, l’occasion était belle à la fois de faire la fête et de se montrer solidaire.