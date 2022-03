Alma, un Erasmus pour les Neets

Un Erasmus pour les Neets, c’est l’esprit de l’initiative Alma, annoncée en septembre dernier par Ursula Von der Leyen. Un acronyme anglophone (Aim, Learn, Master, Achieve, pour Orientation, Apprentissage, Maîtrise, Réussite) pour un projet ayant pour objectif d’aider ces jeunes Européens à acquérir une expérience professionnelle dans un autre Etat membre de l’Union. « Eux aussi méritent de bénéficier d’une expérience comme Erasmus. Pour accroître leurs compétences, créer des liens, et construire leur propre identité européenne », avait insisté la présidente de la Commission. Concrètement, les 18-30 ans en difficulté d’accéder au marché du travail se verront proposer un séjour supervisé de deux à six mois au sein de l’Union, précédé d’une formation personnalisée intensive, et suivi d’un soutien continu à leur retour.