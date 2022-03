Les Neets, ces jeunes qui se sont égarés sur le chemin vers l’emploi

Ces jeunes ne sont pas au travail, en stage, à l’emploi ou aux études. Ce sont les « Neets ». Le Forem et Actiris tentent de les ramener sur le marché de l’emploi. Et la Commission européenne voudrait leur offrir un stage à l’étranger. Mais qui sont-ils ?

La porte s’ouvre. Le jeune homme s’avance vers une table où une femme l’attend. Elle lui tend la main, il lui tend le poing en guise de « check ». Puis il s’assied et ne prononce aucun mot. L’entretien prend fin avant même d’avoir commencé. « Qu’a-t-il fait pour qu’elle ne souhaite pas l’engager ? », interroge Christian Massart, conseiller emploi au Forem. Dans la salle, des bras se lèvent pour pointer les erreurs du demandeur d’emploi.

L’exercice ponctue un cursus entamé au début de l’année, avec une dizaine de jeunes. Leurs caractéristiques : ils ne sont ni aux études, ni à l’emploi, ni en stage ou en formation. Dans le jargon du marché du travail, on appelle cette catégorie « Neets ». Pour la plupart, ils ont décroché du marché du travail, voire n’y ont jamais accroché et ont fini par sortir des statistiques. « Ils ont une durée moyenne de quatre ans et demi d’inactivité », explique Antoine Thioux (Cepag - FGTB).