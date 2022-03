Les Affaires étrangères en contact avec 130 Belges en Ukraine

Les Affaires étrangères sont actuellement en contact avec 130 Belges encore présents en Ukraine, a indiqué la cheffe de la diplomatie belge Sophie Wilmès sur le plateau de Jeudi en prime (RTBF). Quatre-vingt souhaitent partir tôt ou tard, une vingtaine n’ont pas encore pris leur décision, alors qu’une trentaine ne souhaite partir en aucun cas. Depuis le déclenchement de l’invasion russe, 160 Belges ont quitté l’Ukraine.

Interrogée sur le sommet informel de Versailles qui se déroule ces jeudi et vendredi, Sophie Wilmès a rappelé que les discussions porteraient sur les volets économique, énergétique et de défense. « L’erreur serait de croire que l’on aura immédiatement la réponse à toutes les questions. Mais il est impératif de créer le chemin et de donner le mandat à la Commission pour qu’elle vienne avec des propositions concrètes. »