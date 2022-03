Prix de l’essence, myopie… retrouvez «À propos», le podcast du Soir du 11 mars Chaque matin, du lundi au vendredi, une vingtaine de minutes pour retrouver l’expertise de la rédaction dans vos oreilles. « À propos », c’est l’info comme vous l’entendez.

« À propos », c’est le podcast quotidien du Soir pour s’informer, décrypter et s’inspirer. D’ici moins de 30 ans, une personne sur deux dans le monde sera myope et c’est en partie la faute du confinement.

On se plonge dans le décor du bureau de Vladimir Poutine et on vous présente Dan le Dino, la future star du musée des sciences naturelles.

Pour le Grand Angle du jour, focus sur les prix du carburant qui explosent à la pompe et pourtant, le gouvernement n’agit pas. Le chef du service politique nous explique pourquoi.

