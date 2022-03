Premier League: Kabasele et Watford écrasés par Wolverhampton, Chelsea gagne à Norwich

Dans les autres rencontres, Chelsea s’est imposé à Norwich, 1-3, notamment grâce à des buts de Chalobah (3e) et Mount (14e). Pukki a réduit l’écart pour Norwich (69e). Romelu Lukaku est alors monté à la place de Timo Werner (85e), avant qu’Havertz n’inscrive le dernier but de la rencontre (90e).

Wolverhampton n’a fait qu’une bouchée de Watford, 4-0. Les Wolves ont assis leur domination dès la première mi-temps, avec des buts de Jimenez (13e), de Cucho contre son camp (18e) et de Podence (21e). Christian Kabasele est monté au jeu à la place de Kiko alors que son équipe était déjà menée de 3 buts (30e), et il a disputé le reste de la rencontre. Ruben Neves a planté le coup de grâce en fin de rencontre (84e). Leander Dendoncker a gardé son survêtement jusqu’au coup de sifflet final, sur le banc de Wolverhampton.

Au classement, Chelsea maintient l’écart à la 3e place du podium, avec 56 points, soit 8 de plus qu’Arsenal. Wolverhampton reprend du poil de la bête dans la course au top 6 après 3 défaites consécutives. Les Wolves sont 8es avec 43 points, à 2 longueurs de West Ham, 6e. Watford est dans la zone rouge, 19e avec 19 points, à 3 points d’Everton et de la 17e place.