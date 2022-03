Six lions fuyant la guerre en Ukraine ont trouvé refuge en Espagne et en Belgique (photos)

Six lions, des tigres et d’autres félins évacués d’Ukraine sont arrivés dans des refuges pour animaux situés en Espagne et en Belgique après un périlleux voyage en camion au cours duquel le véhicule s’est retrouvé face à des chars russes et dû éviter les zones bombardées, ont indiqué les associations qui les ont recueillis.

Les lions, ainsi que six tigres, deux autres félins et un chien sauvage, sont arrivés la semaine dernière dans un parc zoologique situé en Pologne en provenance d’un refuge pour animaux des environs de Kiev après un périple de deux jours en contournant les zones de guerre.