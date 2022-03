Manuel Carcassonne: «De texte en texte, comme un Tarzan de bibliothèque»

Bien sûr, Manuel Carcassonne, directeur de Stock, n’est pas le premier éditeur à écrire, mais écrire son premier roman à 56 ans, c’est quand même un événement. D’autant qu’il s’agit d’autofiction. Et qu’on était curieux de voir comment l’éditeur pouvait devenir écrivain. Comment il pouvait développer son histoire de Juif qui s’interroge sur lui-même, ses racines, ses fruits. On a lu, on a vu, on a conclu : c’est un livre qui ressemble à une forêt, un maquis, un labyrinthe. Un livre foutraque, pour tout dire, et ce mot amuse Carcassonne.