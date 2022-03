Hockey: le Léopold prend le large tandis que l’Orée sombre

À Uccle, le Léopold a conforté sa première place au classement général en remportant un 10 succès (en 15e rencontre) en s’imposant 3-1 face au Beerschot. Comme chaque semaine, les Bruxellois, qui évoluaient sans leur défenseur Lewis Eaton, ont pu compter sur le réalisme de Tom Boon pour lancer leur rencontre. L’attaquant des Red Lions s’est offert un doublé (dont un penalty) pour porter son total personnel à 37 buts. Roman Duvekot permettait aux Anversois de garder espoir (26e) mais, en seconde période, l’international français, Gaspard Baumarten, redonnait de l’air à son équipe. Le Léo semble donc fin prêt pour aborder le derby ucclois, dimanche, et le déplacement chez son voisin du Racing qui s’annonce passionnant puisque les Noir et Blanc devront s’imposer pour rester dans le top 4.

Du côté de Woluwe-Saint-Pierre, l’Orée avait un besoin urgent de points après avoir aligné 6 défaites en 7 rencontres. Les retours de Jonathan Beckers et de John-John Dohmen devaient d’ailleurs aider les Bruxellois dans leur quête de points face à la Gantoise. Mais les Flandriens n’ont pas laissé la moindre chance à leurs adversaires en faisant preuve d’un réalisme à toute épreuve en zone de conclusion. À la pause, ils menaient déjà 1-4 après les buts de Martin Ferreiro (2), François Goyet (sur p.c.) et Charles Masson. Ensuite, Pepijn Scheen (sur stroke), Charles Masson et Blaise Rogeau (sur p.c.) alourdissaient la note en seconde période. Philippe Simar a sauvé l’honneur pour l’équipe locale dans le deuxième quart-temps. Cette large victoire permet aux Gantois de s’emparer de la 2e place du classement, à 7 unités du Léopold. L’Orée, de son côté, plonge en 8e position et se retrouve en zone dangereuse. Les hommes de Xavier De Greve devront se reprendre, dimanche, au Beerschot (12h30) pour arrêter l’hémorragie.