Il y a un prix à payer pour défendre la démocratie, il faudra le gérer

Ce vendredi, le prix du diesel va franchir un nouveau plafond à 2,3 euros le litre et c’est une espèce de spirale folle qui s’est emparée des carburants.

On le savait, on l’avait dit : le très important soutien des pays européens aux Ukrainiens dans la guerre que leur a infligée Poutine allait avoir un coût. Nous l’écrivions dès le samedi 26 février, soit deux jours après l’invasion russe : « Ces sanctions devront être maintenues pour être efficaces, ce qui exigera des Européens d’en payer le prix et donc d’avoir de l’endurance : elles vont faire mal aux entreprises et aux portefeuilles. Sommes-nous prêts à considérer que c’est, avec l’accueil des réfugiés, notre manière d’aller au front pour défendre le monde libre ? »