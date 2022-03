Coronavirus: moins de 2.000 patients hospitalisés, les admissions en hausse

Entre le 1 et le 7 mars, 6.930 nouvelles contaminations par le Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 15 % par rapport à la semaine précédente. Mais un nombre moins important de tests de dépistage a également été effectué : une moyenne de 32.900 tests ont ainsi été réalisées, soit un recul de 11 %. Le taux de positivité affiche 22,4 %.

Au cours de la période du 4 au 10 mars, près de 143,3 admissions à l’hôpital en moyenne ont été enregistrées chaque jour pour cause de coronavirus, une augmentation de 8 % par rapport à la période de référence précédente, ressort-il vendredi matin des derniers chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano. Au total, 1.970 personnes hospitalisées sont positives au Covid-19 (-7 % en une semaine), dont 185 traitées aux soins intensifs (-19 %).

Les tranches d’âge proportionnellement les plus infectées sont celles des 10-19 ans et des 20-39 ans, avec respectivement 26,8 % et 24,8 % des tests qui sont revenus positifs.

Durant la même période, 16,7 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-25 %), portant le bilan à environ 30.400 morts depuis le début de la pandémie en Belgique il y a deux ans.