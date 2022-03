La marque bpost banque sera intégrée à BNP Paribas Fortis en 2024

Endéans deux ans, les 308 employés actuels de bpost banque rejoindront donc les équipes de BNP Paribas Fortis. «Les collaborateurs de bpost actuellement en charge du back-office et du helpdesk de la banque resteront partie intégrante du groupe bpost», précisent les banques.

Pour les clients de bpost banque et de BNP Paribas Fortis, rien ne changera avant le 1er janvier 2024, même si la première ajoutera, en 2022 et 2023, un certain nombre de services à l’offre existante, tels que de nouveaux produits d’assurance «non-vie», notent-elles encore.