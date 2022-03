Thomas Tuchel s’exprime sur la crise à Chelsea: «Tant que nous aurons assez de maillots et un bus, nous nous battrons»

Chelsea est plus que jamais dans le flou, au lendemain de la décision du gouvernement britannique d’infliger des sanctions à Roman Abramovitch, en représailles à la guerre en Ukraine. Et même si le club londonien a été autorisé à continuer à jouer, le gel des avoirs de son propriétaire devrait interrompre le processus de vente du club et il devrait avoir un impact considérable sur le fonctionnement de Chelsea, qui a annoncé vouloir discuter avec le gouvernement.

Interrogé ce jeudi soir après la victoire des Blues à Norwich, Thomas Tuchel s’est exprimé sur la situation. « Je ne l’ai pas vu venir et je n’ai pas non plus la moindre idée de ce qui nous attend encore demain », a-t-il admis. « C’est une grande nouvelle, mais je ne sais pas quel impact cela aura sur l’avenir. Nous n’avons aucune influence sur ce point non plus. Tant que nous aurons assez de maillots et un bus pour transporter les joueurs aux matchs à l’extérieur, nous serons sur le terrain et nous nous battrons pour obtenir des résultats. Je suis toujours heureux ici à Chelsea et je suis heureux d’être l’entraîneur de cette équipe. »