Les Stones: une langue bien pendue

Il s’agit donc pour les Stones d’une émancipation comparable au long combat qui les opposera à leur ancien manager Allen Klein dont la société ABKCO détient les droits d’une grande partie de leurs chansons. Mick Jagger, par l’entremise du manager de leur nouvelle société, Jo Bergman, a l’idée de demander au Collège royal d’art de Londres de choisir un de leurs étudiants pour proposer des esquisses de dessins pour la tournée européenne de 1970 accompagnés d’un logo. John Pasche est l’heureux élu qui va rencontrer en personne Mick, dans ses bureaux de Maddox Street. S’inspirant du design industriel des années 30 et 40, il soumet différentes propositions (un avion, un bateau et une voiture) qui plaisent tout de suite à Mick qui estime malgré tout qu’il peut encore mieux faire. Pasche revoit donc sa copie. Pour le logo, il imagine une langue pendue, reconnaissant qu’au départ il n’avait pas pensé aux lèvres pulpeuses du chanteur des Stones… sinon inconsciemment !

Les Rolling Stones ont donc une bonne nouvelle à nous annoncer : ils sont toujours là et fêtent cette année leur soixantième anniversaire. La langue rouge – tongue and lips en anglais – est connue dans le monde entier, remplaçant le besoin d’y ajouter les mots Rolling Stones. Créée en 1969 par John Pasche, encore étudiant au Royal College of Art de Londres, ce logo est apparu pour la première fois dans la pochette intérieure de l’album Sticky Fingers paru en avril 1971. Ce neuvième disque du groupe anglais est en fait le premier produit sur leur propre label, Rolling Stones Records, suite à la fin de leur contrat avec Decca.

John Pasche a toujours dit qu’il avait pensé à un logo simple qui exprime l’esprit rebelle mais aussi la sexualité qui émanait des Stones . A la base, sa création devait apparaître sur l’affiche de la tournée européenne de 1970 et sur tous les communiqués de presse, sur le papier à lettres et tous les documents officiels des Stones. L’enjeu était donc de taille pour cet étudiant qui a saisi la chance de sa vie : « Les Stones ont tout de suite adoré cette bouche. », confiera-t-il plus tard.

Pour ce travail, John Pasche sera rémunéré 50 livres sterling par la société des Stones. Depuis, John Pasche a vendu l’illustration originale au Victoria & Albert Museum de Londres en 2008, cédant également les droits d’exploitation du logo aux Rolling Stones . Il reste propriétaire des droits des affiches qu’il a réalisé pour la tournée du groupe de 1970 et de 1972 qu’il a réédité et qu’il vend sur http://www.rollingstonesposters.co.uk en série limitée.

Réédition