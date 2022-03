Didier Simons, le plongeur démineur devenu sportif de haut niveau

En ce début d’après-midi, Didier Simons, 58 ans, arrive sur la piste d’athlétisme du CNSD de Fontainebleau avec sa drôle de machine, un handibike, un vélo à trois roues que l’on pilote allongé à l’aide des bras. Sous une aubette, il s’assied et remonte la jambe gauche de son training. Apparaît une prothèse en aluminium qu’il ôte et pose délicatement contre le banc en plastique blanc. Il s’installe ensuite dans son engin et se lance dans son entraînement. La routine pour celui qui ne compte plus ses médailles et ses records depuis qu’il est passé du statut de plongeur-démineur pensionné à celui de sportif de haut niveau.