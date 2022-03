Max Verstappen à l’aube de la saison 2022: «L’objectif de conserver mon titre me procure énormément de motivation»

Actuellement à Sakhir, où il dispute les essais d’avant-saison avec sa nouvelle Red Bull, Max Verstappen est revenu sur son premier titre de champion du monde et sur la manière dont il aborde la saison 2022, à une semaine du grand coup d’envoi.

« C’est sûr que d’un côté, le fait d’avoir concrétisé mon rêve enlève une certaine pression », souligne-t-il au micro de la RBTF. « Je peux aborder les choses différemment. Mais d’un autre côté, à présent il y a un autre objectif tout aussi important et motivant : conserver ce titre. Cela me procure une motivation énorme. Le but a changé, la manière d’aborder les choses aussi, mais ça me booste tout autant. »