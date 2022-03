Guerre en Ukraine: le gouvernement wallon veut concrétiser certaines aides pour l’accueil de réfugiés

Mercredi, Christophe Collignon (PS), le ministre wallon du Logement a annoncé l’ouverture d’une plateforme régionale destinée à faciliter l’accueil et l’hébergement des réfugiés ukrainiens. Le gouvernement wallon a indiqué dans un communiqué de presse vouloir se mobiliser en trois axes : l’aide humanitaire et l’exportation de matériels, l’accueil des réfugiés et l’évaluation de l’impact des sanctions européennes sur l’économie et l’agriculture wallonne.

Le gouvernement a décidé d’accorder « une aide de 150.000 euros à l’association Médecins du Monde » actuellement active sur le terrain en Ukraine. « Le gouvernement a décidé de suspendre l’octroi des licences d’exportation de biens à double usage à destination de la Russie », explique également le communiqué.