À partir de 2024, la marque bpost banque sera intégrée à BNP Paribas Fortis (3) À partir de 2024, sous réserve de l'obtention de l'approbation par les autorités de contrôle concernées, la marque bpost banque sera intégrée à BNP Paribas Fortis, annoncent vendredi les deux entreprises dans un communiqué conjoint.

Bpost et BNP Paribas Fortis collaborent depuis un certain temps au sein de bpost banque. Mais début janvier dernier, BNP Paribas Fortis a annoncé avoir acquis les 50% d'actions de bpost banque détenues par bpost et devenait de facto actionnaire à 100% de bpost banque. Leur partenariat commercial a été conclu pour une durée de sept ans. Dans deux ans, les 308 employés actuels de bpost banque rejoindront donc les équipes de BNP Paribas Fortis. "Les collaborateurs de bpost actuellement en charge du back-office et du helpdesk de la banque resteront partie intégrante du groupe bpost", précisent les banques.

Concrètement, cela signifie également que les clients de BNP Paribas Fortis pourront être accueillis dans les 657 bureaux de poste de Belgique qui serviront alors près de 1,5 million de clients au total, selon les termes du nouveau partenariat commercial entre les deux sociétés. Actuellement, bpost banque compte 600.000 clients. Pour les clients de bpost banque et de BNP Paribas Fortis, rien ne changera avant le 1er janvier 2024, même si la première ajoutera, en 2022 et 2023, un certain nombre de services à l'offre existante, tels que de nouveaux produits d'assurance "non-vie", notent-elles encore. BNP Paribas Fortis souhaite utiliser les bureaux de poste pour les services financiers de base, indique-t-elle dans son propre communiqué de presse, précisant vouloir répondre aux besoins de certains clients qui ne sont pas friands des outils numériques et qui préfèrent maintenir les entretiens en face-à-face. Les agences de BNP Paribas Fortis (y compris Fintro) mettront, elles, davantage l'accent sur les conseils personnalisés et ceux pour les produits plus complexes, note la banque.