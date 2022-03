Un genre hybride

Deux linguistes de l’Université de Lausanne, Lucie Estade et Joséphine le Maire, ont consacré en 2018 une étude aux messages vocaux envoyés via WhatsApp. Elles concluent qu’ils constituent une forme hybride entre l’écrit et l’oral et cumulent les caractéristiques de divers modes de communications digitales. « À la croisée de l’appel traditionnel, du répondeur téléphonique, de Skype ainsi que de l’email et du SMS. », ils maximaliseraient selon elles les qualités de ces différents médiums pour un résultat faisant triompher un nouveau mode communicationnel, celui de l’intime.